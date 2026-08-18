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Capítulo 628

Capítulo 628 de Sueños de libertad; 18 de agosto: El ingenioso plan de las chicas para acabar con la crisis de la perfumería

Marta ha pedido a las chicas de la tienda algunas ideas para aumentar las ventas de los perfumes clásicos y las Claudia parece que ha dado con la clave.

Capítulo 628 de Sueños de libertad; 18 de agosto: El ingenioso plan de las chicas para acabar con la crisis de la perfumería

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Beatriz ha manipulado a Julia para que convenza a sus padres de invitar a Andrés a merendar a casa.

La pequeña ha suplicado a Gabriel que deje venir al hijo de Damián y el director de la fábrica ha terminado cediendo, pero… ¡después ha acorralado a Begoña y la ha acusado de estar detrás de este plan!

Mientras tanto, Pablo ha recibido la visita del director de la caja de ahorros de Tarragona para la que trabaja.

Su jefe ha llegado con malas noticias: ¡el rumor de su aventura con Marisol ha llegado a Cataluña y su puesto de trabajo corre peligro!

Gabriel, ante esta jugosa información, no ha dudado en ponerse en contacto con el banquero y darle todo lujo de detalles sobre el affaire del Salazar con la joven. ¿Logrará que sea despedido?

En otro orden de cosas, Marta se ha desahogado con su tía Digna ante la encrucijada a la que le ha sometido doña Clara con su propuesta de presidir la fundación en honor a Pelayo.

La matriarca de los Merino le ha dado todo su apoyo, ¡e incluso se ha mostrado dispuesta a hablar con Fina! ¿Podrán #Mafin solucionar esta crisis?

Finalmente, Marta ha pedido ayuda a las chicas de la tienda para salvar la perfumería ante la caída de las ventas de los perfumes De la Reina.

Entre todas las ideas que han surgido, Claudia ha tenido un plan brillante: ¡obsequiar a las clientas con una muestra de los perfumes De la Reina para que comprueben que vuelven a tener la misma calidad de siempre! ¿Surtirá efecto?

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