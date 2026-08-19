La canción con la que Ferit declara su amor a Seyran y dice adiós a su pasado

Después de darse el "sí, quiero" por tercera vez y cumplir el último requisito para comenzar el proceso de adopción, Ferit y Seyran han celebrado junto a toda su familia una noche muy especial en un karaoke. Entre risas, abrazos y emoción, nadie esperaba que el novio pidiera el micrófono para dedicar unas palabras que han dejado a todos en silencio.

Mirando a Seyran, Ferit ha confesado que ese día no solo marcaba el comienzo de una nueva etapa para ambos, sino también el final de otra muy importante para él. "Seyran, cuando empiezas tu camino en el matrimonio, a veces tienes que decirte adiós. Así es, acabamos de empezar. Esta noche, al saludaros a todos, me despido del viejo Ferit. Esta canción es para mi antiguo yo", ha dicho antes de comenzar a cantar.

Con esas palabras, Ferit ha interpretado Bu Adam Fezadan, una canción cargada de simbolismo cuya letra habla de un hombre marcado por el dolor, las heridas y la soledad, pero también de alguien que consigue levantarse una y otra vez y renacer.

No es casualidad que haya elegido ese tema. Durante años, Ferit fue un joven impulsivo, inmaduro y acostumbrado a esconder sus heridas. Sin embargo, todo cambió desde que Seyran apareció en su vida. Gracias a ella aprendió a amar, a asumir responsabilidades y a convertirse en el hombre que siempre llevaba dentro.

Mientras sonaba la canción, Seyran no ha podido apartar la mirada de él. Cada verso parecía resumir el camino que habían recorrido juntos: desde aquel matrimonio impuesto con el que empezó todo hasta la boda que ahora celebraban con el sueño de convertirse en padres.

La interpretación ha emocionado a todos los presentes, que han entendido que Ferit no solo estaba dedicándole una canción a su mujer, sino despidiéndose de la persona que fue.

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