Los actores de Las hijas de la criada, fascinados con las localizaciones del rodaje en Galicia: “Han sido un gran acierto”

Las hijas de la criada está ambientada en la Galicia de principios del siglo XX, por lo que rodar en esta comunidad era clave para trasladar al público al universo de la ficción. La mayor parte de los exteriores se han grabado allí y podrán verse desde el arranque de la serie.

Verónica Sánchez, que interpreta a Inés, ha reconocido que le ha resultado muy especial comenzar el rodaje en exteriores antes de pasar al plató. “Entiendes esa nostalgia que ella tiene cuando se va a Cuba y siempre echa de menos su casa”, ha señalado la actriz.

Alain Hernández, Gustavo en la ficción, también ha puesto en valor los escenarios naturales. “Las localizaciones han sido un gran acierto. Viste a la serie de manera espectacular”, ha asegurado. En la misma línea se ha expresado Tomy Aguilera, quien ha recordado que algunas secuencias se rodaron en condiciones complicadas, incluso con días de lluvia.

Por su parte, Alicia Armenteros y Federico Pérez, que dan vida a Esther y Fermín, han explicado que, como gallegos, rodar en su tierra ha sido especialmente emocionante. Ambos están convencidos de que el público se enamorará de la historia desde el primer momento. ¡Dale al play al vídeo de arriba y escucha todo lo que nos han contado!

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