Cemre Baysel es Zeynep, la joven humilde y optimista que cambiará el destino de Serhat

Zeynep es una persona cariñosa, trabajadora y llena de energía que afronta la vida con una sonrisa pese a las dificultades. Procede de una familia humilde y honrada, y tiene una relación muy especial con sus padres y con sus hermanos, Ebru y Mustafa. Su mayor fortaleza es que nunca se rinde y siempre encuentra motivos para seguir adelante incluso en los momentos más complicados.

Su vida cambia por completo cuando se cruza con Kader, una niña de seis años que vive una situación muy difícil. Incapaz de mirar hacia otro lado, Zeynep decide intervenir para protegerla sin imaginar las consecuencias que tendrá, llevándola hasta la poderosa familia Tecer y cambiando para siempre su destino.

Zeynep conocerá a Serhat, un hombre que atraviesa el momento más difícil de su vida y que ha levantado un muro alrededor de sus sentimientos. Aunque siempre soñó con encontrar el amor, nunca imaginó que acabaría enamorándose de alguien tan distante y hermético.

Valiente, directa y con una enorme capacidad para ayudar a los demás, Zeynep se convierte en una de las piezas clave de esta historia. Su llegada no solo cambiará la vida de Kader, sino que obligará a Serhat a enfrentarse a emociones que llevaba mucho tiempo intentando ocultar.

Para interpretar a esta carismática protagonista, la ficción cuenta con Cemre Baysel, una de las actrices jóvenes más populares y prometedoras de Turquía. Gracias a su naturalidad ante las cámaras y a su versatilidad tanto en la comedia romántica como en el drama, ha conquistado a millones de espectadores.

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