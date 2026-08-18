En tierra lejana | 18 de agosto
“El tiempo pone todo en su lugar”: Cihan y Alya reflexionan sobre los amores que nacen sin querer
Cihan y Alya hablan sobre el compromiso de Kaya e Ipek y sobre cómo una relación que comienza sin amor puede acabar convirtiéndose en algo muy distinto.
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Cihan está preocupado por la decisión que ha tomado Kaya al comprometerse con Ipek sin estar enamorado. Alya cree que su cuñado está intentando aferrarse a esa relación para no hundirse, pero teme que, si no quiere salir adelante, termine arrastrando también a la mujer que tiene a su lado. “Esperemos que la chica sea como una rama a la que pueda agarrarse para no hundirse o algo así, eso espero”, ha reconocido Cihan.
Sin embargo, la doctora también ha explicado el peligro de esa situación: “Si él se agarra sin querer salir a flote, se tira hacia abajo, puede que un día lo suelte”. Cihan entiende perfectamente lo que quiere decir. Al fin y al cabo, su historia con Alya también comenzó de una manera muy diferente a como ha terminado. “Por desgracia, hay veces que empieza así. Sin haber amor. Por obligación. Y luego acabamos aferrándonos a lo que quisimos dejar escapar”, ha reflexionado.
Ahora, mientras Kaya está a punto de comenzar una vida junto a Ipek sin estar enamorado de ella, Cihan y Alya saben mejor que nadie que no siempre se puede controlar dónde empieza una historia de amor ni dónde termina. “El tiempo pone todo en su lugar. A todos nos llega el día en el que debemos decidir si soltar la mano”, ha sentenciado el jefe del clan.
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