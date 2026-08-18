“El tiempo pone todo en su lugar”: Cihan y Alya reflexionan sobre los amores que nacen sin querer

Cihan está preocupado por la decisión que ha tomado Kaya al comprometerse con Ipek sin estar enamorado. Alya cree que su cuñado está intentando aferrarse a esa relación para no hundirse, pero teme que, si no quiere salir adelante, termine arrastrando también a la mujer que tiene a su lado. “Esperemos que la chica sea como una rama a la que pueda agarrarse para no hundirse o algo así, eso espero”, ha reconocido Cihan.

Sin embargo, la doctora también ha explicado el peligro de esa situación: “Si él se agarra sin querer salir a flote, se tira hacia abajo, puede que un día lo suelte”. Cihan entiende perfectamente lo que quiere decir. Al fin y al cabo, su historia con Alya también comenzó de una manera muy diferente a como ha terminado. “Por desgracia, hay veces que empieza así. Sin haber amor. Por obligación. Y luego acabamos aferrándonos a lo que quisimos dejar escapar”, ha reflexionado.

Ahora, mientras Kaya está a punto de comenzar una vida junto a Ipek sin estar enamorado de ella, Cihan y Alya saben mejor que nadie que no siempre se puede controlar dónde empieza una historia de amor ni dónde termina. “El tiempo pone todo en su lugar. A todos nos llega el día en el que debemos decidir si soltar la mano”, ha sentenciado el jefe del clan.

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