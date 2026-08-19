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En tierra lejana | 18 de agosto

Sadakat toma la decisión que jamás quiso imaginar: le pide a Alya que se vaya con Cihan Deniz

Mine ha puesto a Alya contra las cuerdas al amenazar con contarle a Ecmel toda la verdad. Ante el peligro de que el hombre quiera quedarse con Cihan Deniz, Sadakat rompe con todo lo que ha defendido hasta ahora y le pide a Alya que se marche con su nieto.

Sadakat toma la decisión que jamás quiso imaginar: le pide a Alya que se vaya con Cihan Deniz

Sadakat toma la decisión que jamás quiso imaginar: le pide a Alya que se vaya con Cihan Deniz

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Sadakat ha repetido durante mucho tiempo que Alya podía marcharse de la mansión Albora si quería, pero que Cihan Deniz se quedaría con su familia. Ahora, sin embargo, todo ha cambiado.

Después de descubrir que Ecmel era el padre de Boran y ante la sospecha de que él pueda estar detrás de su muerte, Mine teme que el hombre quiera vengarse y reclamar a Cihan Deniz. Por eso, ha amenazado con contarle toda la verdad si Alya continúa en la mansión.

Sadakat, rota, ha comprendido que esta vez no puede arriesgarse. La matriarca le ha pedido a Alya algo que hasta ahora nunca había querido aceptar: “Está bien. Coge a tu hijo y vete”.

Alya se ha quedado en shock, conteniendo las lágrimas. Durante todo este tiempo ha sido ella quien ha querido marcharse con su hijo y Sadakat quien se ha negado a dejar que Cihan Deniz se alejara de los Albora. Ahora es la abuela del pequeño quien le pide que se lo lleve.

Pero hay algo que hace todavía más difícil esta decisión. Alya ya no quiere escapar. Ahora está enamorada de Cihan y ha encontrado junto a él la vida que tantas veces ha pensado abandonar.

Sadakat ha intentado hacerle entender que no puede poner en peligro al pequeño: “Como Ecmel se entere de la verdad, querrá llevárselo con él. Y perderíamos a mi niño”.

Esta vez, marcharse no significa escapar de allí, sino alejarse del hombre que ama para proteger a su niño. ¿Será capaz Alya de dejar atrás a Cihan para salvar a Cihan Deniz? ¿Acabará cogiendo ese avión?

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