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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina y Bianca se acercan recordando su pasado juntas

La fotógrafa y la argentina recuerdan su historia de amor y lo felices que fueron juntas.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina y Bianca se acercan recordando su pasado juntas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina y Bianca se acercan recordando su pasado juntas

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

En la colonia todos se preparan para rendir homenaje a Antoine Brossard con su placa conmemorativa mientras el fantasma del francés vuelve a atormentar a Tasio.

Por otro lado, Claudia seguirá muy enferma y Manuela ni dudará en avisar al doctor Salazar para que vea a su sobrina.

Salva y Mabel irán a cenar con los Salazar para hablar del restaurante que quieren abrir juntos, pero el tabernero tendrá muchas dudas…¿qué pasará?

Por otro lado, Valentina, siguiendo los consejos de Nieves, propondrá a Andrés dormir juntos para intentar llevar su relación de la forma más natural posible.

Marta contará a Digna su dilema con la herencia de Pelayo mientras Bianca y Fina se acercarán y mucho. Ambas mujeres recordarán el tiempo que estuvieron juntas y lo felices que fueron en Argentina.

Tanto será su acercamiento que… ¡ambas estarán a punto de besarse! ¿Qué pasará? ¡La cosa está que arde en Sueños de libertad!

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