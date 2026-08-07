Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 621

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

El hijo de Damián ha vivido un momento de angustia al ser consciente que él provocó la muerte del magnate francés.

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

Publicidad

¡El pasado vuelve a llamar a la puerta de Tasio! El hijo de Damián ha tratado de olvidar que él, indirectamente, provocó la muerte de Antoine Brossard, pero su recuerdo ha vuelto a atormentarle.

Gabriel, en un intento de agradar a Hugo Brossard tras el fracaso de la reformulación, ha ordenado instalar en la colonia una placa en homenaje a Antoine Brossard y le ha encargado esta tarea a Tasio.

El hijo de Damián, que no podía negarse a ello, ha vivido un momento de angustia al recordar el episodio más duro de su vida y sentirse culpable por la muerte del magnate francés. ¿Podrá superar lo vivido o terminará confesando la verdad?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

Publicidad

Series

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Laura Rozalén se despide de Marisol, su personaje en Sueños de libertad: "Estoy muy contenta con este final"

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal cambia Mardin por Barcelona: así son las vacaciones de la actriz de En tierra lejana

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Zerrin pone contra las cuerdas a Demir: "¿Te has enamorado de mí?"

Nada es lo que parece: descubre las primeras imágenes de El secreto, la nueva serie turca de Antena 3
Gran estreno

Descubre las primeras imágenes de El secreto: la vida perfecta de Serhat, a punto de saltar por los aires

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad
¡No te lo pierdas!

"Quiero conocerlo todo de ti": el momento más esperado entre Andrés y Valentina llega la próxima semana a Sueños de libertad

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés
Capítulo 621

Capítulo 621 de Sueños de libertad; 7 de agosto: Gabriel, tocado y hundido tras la jugada maestra de Andrés

El hijo de Damián ha logrado que Hugo Brossard frene la reformulación de los perfumes y ha culpado al director de las consecuencias que han supuesto.

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje
Capítulo 621

Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

El hijo de Damián ha vivido un momento de angustia al ser consciente que él provocó la muerte del magnate francés.

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Paula rechaza la propuesta de Doña Clara y se queda en Toledo para estar junto a Tasio: “No voy a cambiar de opinión”

Paula y Tasio apuestan por su amor tras vivir una noche de pasión: “Eres mi presente y mi futuro”

Paula y Tasio apuestan por su amor tras vivir una noche de pasión: “Eres mi presente y mi futuro”

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Los De la Reina se imponen a Gabriel y logran convencer a Hugo Brossard de volver a la formulación original

Publicidad