Capítulo 621
Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje
El hijo de Damián ha vivido un momento de angustia al ser consciente que él provocó la muerte del magnate francés.
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¡El pasado vuelve a llamar a la puerta de Tasio! El hijo de Damián ha tratado de olvidar que él, indirectamente, provocó la muerte de Antoine Brossard, pero su recuerdo ha vuelto a atormentarle.
Gabriel, en un intento de agradar a Hugo Brossard tras el fracaso de la reformulación, ha ordenado instalar en la colonia una placa en homenaje a Antoine Brossard y le ha encargado esta tarea a Tasio.
El hijo de Damián, que no podía negarse a ello, ha vivido un momento de angustia al recordar el episodio más duro de su vida y sentirse culpable por la muerte del magnate francés. ¿Podrá superar lo vivido o terminará confesando la verdad?
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