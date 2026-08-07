Tasio revive el recuerdo de la muerte de Antoine Brossard tras la decisión de Gabriel de hacerle un homenaje

¡El pasado vuelve a llamar a la puerta de Tasio! El hijo de Damián ha tratado de olvidar que él, indirectamente, provocó la muerte de Antoine Brossard, pero su recuerdo ha vuelto a atormentarle.

Gabriel, en un intento de agradar a Hugo Brossard tras el fracaso de la reformulación, ha ordenado instalar en la colonia una placa en homenaje a Antoine Brossard y le ha encargado esta tarea a Tasio.

El hijo de Damián, que no podía negarse a ello, ha vivido un momento de angustia al recordar el episodio más duro de su vida y sentirse culpable por la muerte del magnate francés. ¿Podrá superar lo vivido o terminará confesando la verdad?

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