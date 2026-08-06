Claudia se sincera con Miguel sobre el dolor que marcó su vida: una confesión que cambia su relación

Claudia confiesa a Miguel que perdió a su bebé y también a su marido, un dolor que ha condicionado su forma de afrontar la vida. La sinceridad de la joven permite que ambos den un paso más en su relación.

El doctor escucha su historia con empatía y le demuestra que puede apoyarse en él. La conversación refuerza la confianza entre los dos y confirma que su historia de amor continúa avanzando en Sueños de libertad.

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