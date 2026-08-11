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Capítulo 623

Capítulo 623 de Sueños de libertad; 11 de agosto: Begoña reprocha a Gabriel que haya vuelto a darle la espalda a Julia

Ante la indiferencia del director hacia su hija, la enfermera decide enfrentarse a él para hacerle entrar en razón.

Capítulo 623 de Sueños de libertad; 11 de agosto: Begoña reprocha a Gabriel que haya vuelto a darle la espalda a Julia

Capítulo 623 de Sueños de libertad; 11 de agosto: Begoña reprocha a Gabriel que haya vuelto a darle la espalda a Julia

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Ángela Rolo
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En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Andrés se ha sincerado con su familia y les ha anunciado que ha vuelto con Valentina. ¡Una noticia que ha emocionado a todos!

Fina no aguanta la idea de aceptar el dinero de la herencia de Pelayo; “Su dinero me da asco”. En cambio, Marta cree que sería una forma de compensar todo lo que les ha hecho sufrir.

Begoña ha intentado hablar con Gabriel sobre su papel como padre, pero el director tiene otras prioridades. La enfermera ha intentado que vea que el tiempo pasa muy rápido. ¿Cambiará de idea Gabriel después de su conversación con Begoña?

Mientras, en la Perfumera están teniendo problemas con los proveedores. Los productos no llegarán a Toledo por las huelgas de los trabajadores franceses, y no podrán producir sus perfumes.

Por otro lado, Manuela se ha encontrado a Valentina y Paula mientras le llevaba a su sobrina unos dulces. Las dependientas, al ver que la tía de Claudia no sabía nada sobre su estado de salud, le han confesado la situación.

Damián ha sorprendido a Digna con un gran regalo, ¡Bianca pintará un retrato de ella! La sorpresa ha quedado sin palabras a Digna, quien ha aceptado posar para la pintora con mucho gusto.

Pablo ha organizado una cena familiar y ha invitado a Salva, con la intención de hablar sobre el proyecto del restaurante de Mabel. ¿Les confesará su verdadera opinión sobre el proyecto?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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