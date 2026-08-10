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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, sin palabras al saber que Bianca trabajará en el piso de Fina

La hija de Damián se sentirá un poco molesta ya que no verá con buenos ojos esta decisión.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, sin palabras al saber que Bianca utilizará el piso de Fina como taller

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Eduardo se marchará a Talavera para intentar encontrar a Roque sin acordarse de que Damián necesitaba que lo llevase a una reunión provocando un gran enfado en el patriarca de los De la Reina.

Por otro lado, Mabel le contará a Salva su idea de que sus padres le financien su nuevo restaurante, pero el tabernero no se sentirá cómodo.

Manuela, muy preocupada, irá a avisar a Miguel por el mal estado de Claudia. ¡Su sobrina está cada vez peor!

Por otro lado, Gabriel le contará a Pablo que los franceses irán a la Huelga en Francia y que no llegarán a Toledo los productos Brossard desde Francia.

Y Marta se sincerará con Digna: la presencia de Bianca cada vez le incomoda más.

Poco después, Fina le contará a Marta que Bianca va a utilizar su piso como estudio de pintura, algo que a la De la Reina no sentará nada bien…

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