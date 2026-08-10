Avance
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta, sin palabras al saber que Bianca trabajará en el piso de Fina
La hija de Damián se sentirá un poco molesta ya que no verá con buenos ojos esta decisión.
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…
Eduardo se marchará a Talavera para intentar encontrar a Roque sin acordarse de que Damián necesitaba que lo llevase a una reunión provocando un gran enfado en el patriarca de los De la Reina.
Por otro lado, Mabel le contará a Salva su idea de que sus padres le financien su nuevo restaurante, pero el tabernero no se sentirá cómodo.
Manuela, muy preocupada, irá a avisar a Miguel por el mal estado de Claudia. ¡Su sobrina está cada vez peor!
Por otro lado, Gabriel le contará a Pablo que los franceses irán a la Huelga en Francia y que no llegarán a Toledo los productos Brossard desde Francia.
Y Marta se sincerará con Digna: la presencia de Bianca cada vez le incomoda más.
Poco después, Fina le contará a Marta que Bianca va a utilizar su piso como estudio de pintura, algo que a la De la Reina no sentará nada bien…
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