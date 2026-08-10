Gabriel sorprende a Beatriz con un plan para celebrar su aniversario: “Nunca he olvidado esa fecha ni el día de nuestra boda”

Beatriz y Gabriel viven uno de sus mejores momentos como pareja. Ambos intentan aprovechar cada segundo para pasar el mayor tiempo juntos.

En uno de esos momentos de complicidad, el empresario sorprende a Beatriz acordándose de la fecha en la que se hicieron novios y del día de su boda: “¿No te parece que deberíamos rememorar los viejos tiempos de una manera especial?”.

“Todo lo que sintieron nuestros corazones ese día, yo nunca he dejado de sentirlo”, le dice Gabriel a una Beatriz muy sorprendida.

Para celebrarlo, el empresario le propone a Beatriz un plan muy especial: ir a cenar a un buen restaurante en Madrid, un paseo por el Retiro y pasar la noche en una suite preciosa.

“Ya le puedes ir pidiendo la tarde libre a la señora de la casa porque tienes una velada de enamorados”, le dice Gabriel a Beatiz mientras ella se lanza a besarle emocionada.

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