Xoán Fórneas presenta a su personaje en Ágata y Lola: "Ramón es invisible hasta que deja de serlo"

Ágata y Lola nos está regalando grandes momentos en los capítulos que ya se han publicado hasta ahora en atresplayer y gran parte de su éxito se debe sus adictivas tramas y a sus carismáticos personajes.

En los próximos capítulos, una figura que ha pasado desapercibida y que se mantiene hasta ahora en un segundo plano tomará gran protagonismo. Se trata de Ramón Acebedo, un técnico de la policía científica que trabaja con Elías.

"Es muy metódico, inteligente y un tanto invisible, hasta que deja de serlo", nos adelanta Xoán Fórneas, el actor que da vida a este misterioso personaje. ¡No te pierdas el próximo capítulo de Ágata y Lola, el domingo en atresplayer!

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