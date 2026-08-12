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Xoán Fórneas presenta a su personaje en Ágata y Lola: "Ramón es invisible hasta que deja de serlo"

El actor da vida a uno de los integrantes de la policía científica y su protagonismo en la serie aumentará en los próximos capítulos.

Xoán Fórneas presenta a su personaje en Ágata y Lola: "Ramón es invisible hasta que deja de serlo"

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Patri Bea
Patri Bea
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Ágata y Lola nos está regalando grandes momentos en los capítulos que ya se han publicado hasta ahora en atresplayer y gran parte de su éxito se debe sus adictivas tramas y a sus carismáticos personajes.

En los próximos capítulos, una figura que ha pasado desapercibida y que se mantiene hasta ahora en un segundo plano tomará gran protagonismo. Se trata de Ramón Acebedo, un técnico de la policía científica que trabaja con Elías.

"Es muy metódico, inteligente y un tanto invisible, hasta que deja de serlo", nos adelanta Xoán Fórneas, el actor que da vida a este misterioso personaje. ¡No te pierdas el próximo capítulo de Ágata y Lola, el domingo en atresplayer!

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