¿De qué te suenan Daniel Pérez Prada y Mariam Hernández?: Repasamos las carreras de los protagonistas de Padre no hay más que uno, la serie

Mateo y Helena se han ganado el corazón de todos en Padre no hay más que uno, la serie. Porque estar a los mandos de los pequeños Vicho no es tarea fácil para nadie, menos todavía cuando los cinco hermanos se ponen de acuerdo para tomar el poder de la casa.

El cariño que han sabido despertar estos dos personajes no sería el mismo sin los dos actores que los encarnan: Daniel Pérez Prada y Miriam Hernández. ¡Hagamos un repaso a sus carreras!

Daniel Pérez Prada

Nacido en Madrid un 30 de enero de 1981, Daniel Pérez Prada arrancó su carrera en el mundo de la actuación con tan solo 15 años. Lo hizo en la cinta ¿De qué se ríen las mujeres?, compartiendo pantalla con grandes estrellas como Verónica Forqué, Candela Peña, Adriana Ozores o Jorge Sanz.

Mucho ha pasado desde que aquel adolescente debutara en los cines y, en su camino hasta convertirse en el padre buenazo que todos conocemos hoy en día, ha sabido moverse entre múltiples géneros.

Participando en cintas internacionales como Open Windows, en comedias como Tiempo después de José Luis Cuerda o en dramas modernos como Hasta el fin del mundo, el intérprete se ha ido ganando a pulso su puesto como protagonista en Padre no hay más que uno, la serie.

El papel que interpreta le viene como anillo al dedo. Mateo nos hace reír sin grandes histrionismos: un humor nace de ese contraste entre lo dramático y lo absurdo que, cuando aflora en cada episodio, es garantía de pasar un buen rato.

Mariam Hernández

Natural de Puerto del Rosario, Fuerteventura, Mariam Hernández comenzó su carrera como actriz con un corto que se tiende a enseñar en las universidades de comunicación audiovisual 20 años después de su estreno. Y es que Tía, no te saltes el eje es una pieza tan simple como ilustrativa de las reglas del lenguaje del cine.

Desde entonces, Mariam ha dejado claro que la comedia corre por sus venas, participando en películas y series que todo el mundo recuerda con cariño. Gente hablando, Impares, Fenómenos o Buena gente son algunos de sus papeles más reconocidos, todos ellos disponibles en atresplayer.

El pasado año la pudimos ver en la cinta Coartadas de Martín Cuervo, sirviendo de antesala de lo que estaba por llegar con su papel protagónico en Padre no hay más que uno, la serie. Un rol que la ha convertido en la madre favorita de todas este verano.

Porque Helena, la verdadera líder de los Vicho, solo hay una y Mariam Hernández ha conseguido dotar al personaje de un humor que nos encanta ver semana tras semana. Cada jueves, llegan dos nuevos episodios a Antena 3: ¡no te los pierdas!

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