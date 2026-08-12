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Así reaccionó Sonsoles Ónega ante la propuesta de convertir Las hijas de la criada en una serie: “Te paraliza un poco”

La autora de la novela, ganadora del Premio Planeta 2023, repasa cómo afrontó el salto de su historia al formato audiovisual y revela algunos detalles del proceso creativo.

Así reaccionó Sonsoles Ónega ante la propuesta de convertir Las hijas de la criada en una serie: “Te paraliza un poco”

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Patri Bea
Patri Bea
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Sonsoles Ónega está muy emocionada ante el inminente estreno de Las hijas de la criada en abierto y así nos lo ha hecho ver en una entrevista que ha concedido a la web de Antena 3. La escritora ha echado la vista atrás para explicar qué la llevó a construir la historia de los Valdés y ha reconocido que, mientras escribía la novela, nunca pensó que acabaría convertida en una serie.

“Nunca escribes para adaptar o no empiezas una novela pensando en la adaptación audiovisual”, ha explicado Sonsoles. La autora no imaginaba que Las hijas de la criada le daría tantas alegrías y ha señalado que una de las partes del proceso creativo que más ha disfrutado ha sido hacer dialogar a los personajes y acompañarlos en su evolución.

“Últimamente estoy confesando que me ha gustado la aventura y eso es un poco maldición”, ha comentado entre risas, satisfecha con el resultado de la adaptación.

El personaje que no estaba en el boceto inicial

Sonsoles Ónega ha recordado que, antes de comenzar a escribir la novela, elaboró un mapa con los personajes principales que sostendrían la trama, aunque tenía claro que, a medida que avanzara la historia, aparecerían otros secundarios con peso propio.

“Isabela es un personaje que va creciendo en la novela y que no está en el diseño inicial”, ha explicado la autora. La narración le fue pidiendo incorporar a esta mujer en el pazo Espíritu Santo para enriquecer las tramas de los Valdés y abrir la historia a nuevas miradas.

La llamada que lo cambió todo

La escritora también ha rememorado el momento en el que recibió la propuesta para adaptar su novela: “Las llamadas siempre son fortuitas. Suena el teléfono, lo coges y te dicen eso de: nos encanta la historia, creemos que hay una adaptación”.

Sonsoles ha confesado que nunca antes se había enfrentado a la adaptación audiovisual de una de sus obras, por lo que decidió confiar en el equipo y delegar buena parte del proceso creativo y de las decisiones. ¡Dale al play al vídeo de arriba y descubre todo lo que nos ha contado sobre Las hijas de la criada!

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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