Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Fina da la cara por Marta ante doña Clara, ¿confesará la verdad?

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

¡Miguel no podrá estar más ilusionado con Claudia! El doctor Salazar querrá sorprender a su novia con una velada que no olvidará jamás, así que pedirá consejo a su madre.

Sin embargo, los dolores de Pablo irán en aumento y Nieves, preocupada por su marido, le exigirá acudir al dispensario para hacerse un chequeo. El director financiero, en cambio, restará importancia al asunto. ¿Será algo grave?

Mientras, la huelga de los camioneros franceses dificultará la llegada de los perfumes de Brossard a Toledo. Ante esta situación, Marta propondrá forzar la venta de los productos De la Reina. ¿Permitirá Gabriel que esto suceda o se negará por completo?

Además, en la tienda se respirará un ambiente de tensión. Los continuos desplantes de Claudia a Paula llevarán a la nueva dependienta a refugiarse en Tasio y Valentina decidirá tener una charla con la encargada, ¿le hará cambiar de opinión o Claudia jamás podrá aceptarla?

En otro orden de cosas, Roque descubrirá que Federico escribió a Eduardo una carta antes de morir y le pedirá leerla. ¿Cumplirá el chófer con los deseos de su hijo biológico o se negará a que descubra una dolorosa verdad?

Finalmente, doña Clara, cansada de la negativa de Marta ante su propuesta de presidir la fundación en honor a Pelayo, acudirá a Fina para que le ayude a convencerla.

Sin embargo, la fotógrafa decidirá dar la cara por su pareja y contarle la razón por la que Marta no quiere formar parte de esta iniciativa. ¿Se atreverá a confesarle la verdad de Pelayo o se limitará a contarle una excusa?

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