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Capítulo 617

Marta exige a Gabriel dar la cara ante la polémica reformulación de los perfumes: “Tú nos has metido en este lío”

El director ha querido desentenderse de las críticas de los perfumes reformulados y ha exigido a que se encargue ella de la situación.

Marta exige a Gabriel dar la cara ante la polémica reformulación de los perfumes: “Tú nos has metido en este lío”

Marta exige a Gabriel dar la cara ante la polémica reformulación de los perfumes: “Tú nos has metido en este lío”

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Las quejas de la duquesa de Valdezarza han llegado a oídos de la prensa, que ha plasmado sus duras opiniones sobre los perfumes de Perfumerías De la Reina.

Gabriel, ante la mala publicidad que estas noticias le provocan a la empresa, ha llamado a los periódicos para intentar defenderse de esas acusaciones de una forma hostil y agresiva.

Marta ha escuchado la conversación del director y, al terminar, no ha dudado en dar su opinión. Intentar esconder la nueva reformulación de los perfumes y tratar a todos los que se percatan como locos no es la mejor estrategia para fidelizar a sus clientes: “Si quieres deshacerte de las opiniones de las clientes, vuelve a la fórmula original”.

Ante las constantes críticas de la joven De la Reina, Gabriel ha intentado que sea ella la que se encargue de hablar con la duquesa y zanjar el problema, pero Marta no ha cedido: “Tú nos has metido en este lio y tú nos tienes que sacar”

El director ha sido el responsable del cambio en los perfumes y debe de ser él quien se encargue de solucionar la situación. ¿Cederá y volverá a la formulación original para mantener su clientela?

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