Claudia sorprende a Manuela con la mejor de las noticias: "Miguel se sinceró conmigo y hemos vuelto"

Claudia ya se ha recuperado de su neumonía y ha querido agradecerle a su “tita” sus cuidados regalándole un ramo de flores.

La gobernanta, sin embargo, se ha quedado preocupada por si aún no ha sanado del todo, pero Claudia le ha dejado claro que Miguel ya le ha dado el alta.

Al escuchar el nombre del doctor Salazar, Manuela no ha podido evitar entristecerse por la relación fallida con su sobrina: “Qué pena me da cuando una cosa tan clara como la vuestra se tuerza”.

Sin embargo… ¡Claudia le ha confesado que han vuelto! La joven le ha enseñado el anillo que le regaló el joven Salazar y Manuela le ha preguntado por todos los detalles.

La encargada ha confesado a su tía que el doctor no pone las cosas fáciles, pero él mismo se ha dado cuenta de que estando separados se hacían más daño: "Miguel se sinceró conmigo y hemos vuelto".

Manuela no ha podido alegrarse más al conocer esta noticia y ver a su sobrina muy feliz. ¡#Claumi vuelve a hacerse realidad!

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