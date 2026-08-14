Doña Clara propone a Marta crear una Fundación benéfica en nombre de Pelayo: “Así nadie se olvidará de mi hijo”

La madre de Pelayo se ha enterado que de que Marta quiere destinar el dinero de la herencia de Pelayo en una causa benéfica, pero ella tiene una idea mejor.

La mujer va a casa de los De la Reina para comunicarle a Marta y a Damián que quiere crear una Fundación benéfica en nombre de su hijo.

Así el dinero será destinado a una buena causa y servirá como homenaje para recordar siempre la memoria de Pelayo. Además, ella también donará una importante cantidad de dinero.

Doña Clara le pide a Marta una cosa más: que sea ella la presidenta de esa Fundación. ¡Marta se queda sin palabras! ¿Qué decisión tomará?, ¿aceptará la empresaria?

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