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Capítulo 601

Eduardo, hundido tras leer una carta de su difunto hermano: “Te pido que guardes el secreto por Roque”

El chófer de los De la Reina recibe una carta que Federico le dejó en su testamento.

Eduardo, hundido tras leer una carta de su difunto hermano: “Te pido que guardes el secreto por Roque”

Eduardo, hundido tras leer una carta de su difunto hermano: “Te pido que guardes el secreto por Roque”

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Eduardo lleva varios días dándole vueltas a un problema que le preocupa. Tras la muerte de su hermano, duda si debería decirle a Roque que él es su verdadero padre.

Manuela le aconseja que lo haga y que recupere así todo el tiempo perdido con su hijo y él cada vez parece estar más animado a dar el paso.

Sin embargo, todo cambia de un momento a otro cuando inesperadamente recibe una carta de su difunto hermano que le dejó en su testamento antes de morir.

Federico le confiesa que sabe que no actúo bien por lo que entiende perfectamente que esté enfadado con él: “Fui un egoísta, pero un egoísta enamorado” y precisamente su principal pecado fue amar a una mujer por encima de su propio hermano.

Federico le pide perdón y le pide que cumpla su última voluntad: que no le cuente a Roque que él es su padre. El joven no podrá soportar con ese dolor.

Eduardo se queda sin palabras… ¿Qué hará ahora? ¿Cumplirá la última voluntad de su hermano o le confesará la verdad?

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