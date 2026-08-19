Fina se apoya en Bianca para superar su nueva crisis con Marta, ¡sin saber que ella está detrás de todo!

Fina pensaba que el nombre de Pelayo quedaría en olvido tras su regreso a Toledo, pero no ha sido así. La propuesta de doña Clara de crear una fundación en nombre de su hijo ha vuelto a remover los sentimientos de la fotógrafa y… ¡a abrir una nueva crisis en su relación con Marta!

La joven no comprende que su pareja no pueda negarse a presidir una iniciativa en honor al hombre que les arruinó la vida y ha decidido plantarle cara y refugiarse en Bianca

Fina se ha desahogado con su expareja, quien ha tratado de ser cordial y hacer de abogado del diablo, defendiendo incluso a Marta.

Sin embargo, lo que la fotógrafa no sabe es que ha sido la propia Bianca quien ha convencido a doña Clara para crear esta fundación y así lograr que Marta y Fina vuelvan a tener un desencuentro.

Ajena a esta realidad, Fina no ha dudado en agradecerle el apoyo que siente de la argentina: “¿Por qué es tan fácil hablar contigo?”, le ha confesado.

¿Descubrirá Fina el secreto que esconde Bianca ¿Hasta dónde será capaz de llegar la argentina con tal de separar a #Mafin?

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