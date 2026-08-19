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Beril Pozam y Ersin Arici serán padres por primera vez: la sorprendente coincidencia con Suna y Abidin en Una nueva vida

Beril Pozam y Ersin Arici, los actores que dan vida a Suna y Abidin en Una nueva vida, están de enhorabuena: la pareja espera su primer hijo.

Beril Pozam y Ersin Arici serán padres por primera vez

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La historia de amor de Beril y Ersin comenzó precisamente en Una nueva vida. Los dos actores se enamoraron durante el rodaje y llevaron su relación hasta el altar en el verano de 2024. Su boda fue una celebración de ensueño, rodeados de compañeros de reparto y amigos.

Ahora, dos años después de aquel enlace, la pareja da un paso todavía más importante: Beril Pozam y Ersin Arici van a ser padres por primera vez. Una nueva etapa que llega después de haber construido una relación que los fans han seguido con especial cariño tanto dentro como fuera de la pantalla.

Y la casualidad no puede ser mayor. Mientras Beril se prepara para convertirse en madre en la vida real, Suna también está embarazada en Una nueva vida. La ficción y la realidad vuelven a mezclarse.

La pareja atraviesa además un momento muy bonito. Hace apenas unas semanas, Ersin celebró su 35 cumpleaños y Beril quiso felicitar a su marido compartiendo varias fotografías juntos en redes sociales.

Ahora, ese amor que comenzó en el set de rodaje crece con la llegada de un nuevo miembro a la familia. ¡Estamos deseando saber si será una niña o un niño!

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