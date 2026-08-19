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Capítulo 629

Begoña se refugia en Nieves tras conocer que Andrés vuelve a ser feliz con Valentina: “Soy incapaz de deshacerme de los recuerdos”

La mujer de Gabriel ha confesado a la enfermera que no puede olvidarse del hijo de Damián.

Begoña se refugia en Nieves tras conocer que Andrés vuelve a ser feliz con Valentina: “Soy incapaz de deshacerme de los recuerdos”

Begoña se refugia en Nieves tras conocer que Andrés vuelve a ser feliz con Valentina: “Soy incapaz de deshacerme de los recuerdos”

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¡Begoña no ha podido seguir engañándose a sí misma! La joven, ante la petición de que Valentina también acuda a la merienda con Julia, ha decidido buscar consuelo en Nieves y confesarle que no puedo olvidarse del hijo de Damián.

A la mujer de Gabriel le duele ver feliz a Andrés al lado de una mujer que no es ella: “Cuando salí de esa casa y me casé con Gabriel, entendí que lo nuestro había terminado; pero soy incapaz de deshacerme de los recuerdos”.

Begoña, además, le ha confesado que si las cosas fueran mejor con su marido podría olvidarse de Andrés más fácilmente, pero la realidad es que está atrapada en un matrimonio que no desea.

Sin embargo, Nieves le ha aconsejado centrarse en ella y en sus hijos y olvidarse del hijo de Damián. ¿Será capaz de hacerlo, o Andrés ha dejado en ella un recuerdo inolvidable imposible de borrar?

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