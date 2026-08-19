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Capítulo 629

Pablo paga caro su reconciliación con Damián y pierde su trabajo en Tarragona, ¡por culpa de Gabriel!

El director de la fábrica ha arruinado la reputación del Salazar tras contar al director de la caja de ahorros catalana todo sobre su aventura con Marisol.

Pablo paga caro su reconciliación con Damián y pierde su trabajo en Tarragona, ¡por culpa de Gabriel!

Pablo paga caro su reconciliación con Damián y pierde su trabajo en Tarragona, ¡por culpa de Gabriel!

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Gabriel prometió vengarse de Pablo tras su reconciliación con Damián y ha cumplido su palabra.

El marido de Begoña aprovechó la visita del director de la caja de ahorros de Tarragona en la que Pablo trabaja para reunirse con él y confirmarle los rumores de la aventura del Salazar con Marisol, ¡incluido su embarazo!

Horas después, el director del banco tarraconense ha llamado a Pablo para comunicarle su despedido, lo que le ha dejado sin palabras.

En ese momento, Gabriel ha entrado en el despacho, listo para regocijarse de su lamentable hazaña: “¿Alguna mala noticia que tenga que ver con el director de la caja de ahorros que me presentaste?”, ha ironizado.

Al instante, Pablo ha descubierto que él está detrás de su despido y que él ha sido quien le ha contado todo lo de Marisol.

Gabriel, lejos de arrepentirse, le ha contado con pelos y señales su conversación con el director catalán.

“Eres la peor calaña con la que me he topado”, le ha reprochado el Salazar tras esta sucia jugarreta que le ha dejado sin trabajo en Cataluña.

Además, Pablo se ha quedado de piedra al descubrir que su venganza se debe a su reconciliación con Damián: “Apostar por el caballo equivocado tiene consecuencias”, le ha advertido Gabriel.

Finalmente, el director de la fábrica se ha marchado del despacho, victorioso y tras arruinar la reputación de su compañero en Tarragona. ¡La maldad de Gabriel no tiene límites!

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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