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Capítulo 629

Capítulo 629 de Sueños de libertad; 19 de agosto: Eduardo y Roque recuperan su relación de padre e hijo

El joven, tras asumir que el chófer es su verdadero padre, se ha interesado por conocer todo sobre su pasado familiar.

Capítulo 629 de Sueños de libertad; 19 de agosto: Eduardo y Roque recuperan su relación de padre e hijo

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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

¡Gabriel ha cumplido con su venganza y ha conseguido que Pablo sea despedido del banco de Tarragona!

El padre de los Salazar se ha quedo sin palabras al descubrir que el director de la fábrica está detrás de todo, ¡y no ha dudado en recriminárselo!

Mientras tanto, Fina se ha refugiado en Bianca tras su desencuentro con Marta por la fundación en nombre de Pelayo.

La argentina no ha dudado en consolarla, aunque le ha ocultado la cruda la realidad: ¡ella misma propuso a doña Clara crear esa fundación! ¿Lo descubrirá Fina?

Begoña también ha buscado apoyo en Nieves y le ha confesado que no puede olvidarse de Andrés y que le duele que haya rehecho su vida con Valentina. ¿Cómo reaccionará cuando los vuelva a ver juntos en su propia casa?

En otro orden de cosas, Claudia ya se ha recuperado de su neumonía y ha querido agradecer a Manuela sus cuidado con un ramo de flores y una noticia que ha emocionado a la gobernanta: ¡ha vuelto con Miguel!

Además, Digna ha propuesto organizar un evento en la casa grande y reunir a las clientas más influyentes para demostrar que los perfumes De la Reina vuelven a ser lo que eran. ¿Surtirá efecto este brillante plan?

Finalmente, Roque ha decidido retomar su relación con Eduardo tras asumir que es su padre biológico. El joven, además, se ha mostrado muy interesado en conocer todo sobre su pasado familiar.

No obstante, Eduardo no se ha atrevido a confesarle que Federico jamás le confesó nada sobre el embarazo. ¿Descubrirá Roque algún día la verdad?

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

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