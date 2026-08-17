Fina estalla contra Marta tras descubrir los planes de doña Clara de montar una fundación en honor a Pelayo: “Cuéntale la verdad”

Durante una reunión, Marta ha aprovechado para contarle a Fina la propuesta que le ha realizado doña Clara: la madre de Pelayo quiere crear una fundación en honor a su hijo y con el dinero de la herencia de la hija de Damián.

Como no podía ser de otra forma, Fina no ha dado crédito a esta propuesta y no ha dudado en mostrar su desagrado.

Lo que no se esperaba la fotógrafa es que eso no fuera todo porque… ¡doña Clara le ha pedido a Marta que sea la presidenta de la fundación!

Fina no ha soportado la noticia y le ha suplicado a Marta que rechace la propuesta. “Te obligaría a ensalzar la figura de Pelayo cada día y yo no podría soportarlo” ha confesado la fotógrafa.

Marta ha intentado hacerle entender que comprende sus sentimientos, pero que no sabe cómo rechazar la oferta, especialmente siendo la viuda de Pelayo.

“Cuéntale la verdad”: Desesperada, Fina le ha propuesto una solución, contarle la verdad sobre su hijo a doña Clara. Sin embargo, se ha dado cuenta de que contar toda la verdad supondría confesar el crimen de Santiago.

Además, la hija de Damián no quiere hacerle daño a doña Clara ni destrozar la imagen que tiene de su hijo, aunque eso signifique aceptar una situación que resulta cada vez más difícil de soportar para Fina.

Al entender que la decisión ya estaba tomada, Fina se ha marchado del despacho y ha dejado a Marta sin poder continuar la conversación. ¡Parece que las #Mafin vuelven a atravesar otro difícil momento! ¿Podrán solucionarlo?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas