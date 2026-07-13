Paula se incorpora como dependienta a la tienda pese al rechazo de Claudia: “Aquí no eres bienvenida”

La decisión de Gabriel de incorporar a Paula en la tienda ha causado revuelo entre las dependientas. Claudia y Valentina han compartido sus opiniones, no muy positivas, sobre la nueva incorporación a la tienda.

La nueva compañera ha aparecido en medio de la conversación, aumentando el malestar de las veteranas, pero ninguna se ha reprimido sus sentimientos.

Visto el trato frio y distante de Claudia, Paula ha intentado explicar que sus motivos son económicos y que necesita un trabajo, la encargada no ha dado su brazo a torcer y le ha dejado claro que no la quieren en la tienda.

¿Podrá Claudia trabajar con Paula sin más enfrentamientos? Descúbrelo en los próximos capítulos de Sueños de libertad.

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