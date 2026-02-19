Guillermo Barrientos se despide de Luis Merino en Sueños de libertad: "Ha sido precioso estar defendiéndole cada día"

Hablamos con el actor que da vida a Luis Merino, Guillermo Barrientos.

El actor afrontaba muy emocionado su último día en el set de Sueños de libertad, dando vida a Luis.

El perfumista, harto de la nueva situación de la fábrica con Gabriel al frente, ha decidido dimitir y marcharse a Barcelona junto a su hermano Joaquín y Gema. ¡Allí quiere empezar de nuevo! Su mujer, Luz, le apoya pero se marchará más tarde.

"Han sido dos años de defenderlo a capa y espada"

El intérprete ha hecho balance de su trayectoria desde el comienzo de Sueños de libertad, y no puede evitar "que se le ponga cara de tonto". Ha destacado las "ganas y la vocación" de su personaje sobre todo por los perfumes y la lucha de su familia, los Merino.

Recalca que se siente muy orgulloso de Luis Merino, al que ha estado defendiendo durante más de dos años. "Me he divertido mucho", ha confesado con una sonrisa.

Sobre su historia con Luz, el personaje de Carolina Lapausa, ha alabado "la bonita historia que los guionistas les escribieron" ya que desde el inicio de la serie el amor entre Luz y Luis, con sus idas y venidas, fue palpable.

Sobre el regreso de Luis a la serie explica que "el personaje probablemente albergue la esperanza de alguna vez volver". ¿Volveremos a ver al perfumista en la colonia?

El actor no puede más que deshacerse en elogios y da las gracias por el apoyo que ha tenido durante todo este tiempo y el cariño de la audiencia. ¡Ha podido sentirlo!

Está claro que los fans de Sueños van a echar de menos a Luis Merino, pero aun más a Guillermo Barrientos. ¡Hasta siempre!