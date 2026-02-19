Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Contenido exclusivo

Guillermo Barrientos se despide de Luis Merino en Sueños de libertad: "Ha sido precioso estar defendiéndole cada día"

El actor hace balance sobre la evolución de su personaje por Sueños de libertad.

Guillermo Barrientos

Publicidad

Hablamos con el actor que da vida a Luis Merino, Guillermo Barrientos.

El actor afrontaba muy emocionado su último día en el set de Sueños de libertad, dando vida a Luis.

El perfumista, harto de la nueva situación de la fábrica con Gabriel al frente, ha decidido dimitir y marcharse a Barcelona junto a su hermano Joaquín y Gema. ¡Allí quiere empezar de nuevo! Su mujer, Luz, le apoya pero se marchará más tarde.

“Creo que merece la pena esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

"Han sido dos años de defenderlo a capa y espada"

El intérprete ha hecho balance de su trayectoria desde el comienzo de Sueños de libertad, y no puede evitar "que se le ponga cara de tonto". Ha destacado las "ganas y la vocación" de su personaje sobre todo por los perfumes y la lucha de su familia, los Merino.

Recalca que se siente muy orgulloso de Luis Merino, al que ha estado defendiendo durante más de dos años. "Me he divertido mucho", ha confesado con una sonrisa.

Sobre su historia con Luz, el personaje de Carolina Lapausa, ha alabado "la bonita historia que los guionistas les escribieron" ya que desde el inicio de la serie el amor entre Luz y Luis, con sus idas y venidas, fue palpable.

Luis propone a Luz formar una familia sin tener que marcharse a ningún lado: “Deberíamos intentar cumplir nuestro sueño aquí”

Sobre el regreso de Luis a la serie explica que "el personaje probablemente albergue la esperanza de alguna vez volver". ¿Volveremos a ver al perfumista en la colonia?

El actor no puede más que deshacerse en elogios y da las gracias por el apoyo que ha tenido durante todo este tiempo y el cariño de la audiencia. ¡Ha podido sentirlo!

Está claro que los fans de Sueños van a echar de menos a Luis Merino, pero aun más a Guillermo Barrientos. ¡Hasta siempre!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Guillermo Barrientos

Guillermo Barrientos se despide de Luis Merino en Sueños de libertad: "Ha sido precioso estar defendiéndole cada día"

Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española

Doruk, el joven enamoradizo y amigo de todos que ha llenado de humor la Fundación Peran
Natural y simpático

Doruk, el joven enamoradizo y amigo de todos que ha llenado de humor la Fundación Peran

Beatriz
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica
Resumen

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

El De la Reina se ha cansado de la presión constante del director de la fábrica y ha tenido unas palabras él, pese a jugarse su puesto de trabajo.

Begoña y Andrés
Capítulo 501

Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

Begoña y Andrés dejan un lado su amor por los hijos de la enfermera, pero siempre se quedarán en sus corazones con lo vivido.

Nieves

¡Cara a cara entre Nieves y Marisol! La mujer de Salazar en shock al enterarse de su mudanza a Toledo

Nieves y Pablo Salazar discuten el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Begoña llega a su nueva casa junto a Gabriel y los niños: “Qué ganas tenía de que Juanito viese la casa por primera vez”

Begoña, muy seria, vuelve a su casa junto a Gabriel y los niños.. ¡pero sigue marcando la distancia con su marido!

Publicidad