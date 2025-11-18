Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 439

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Publicidad

Marta García
Publicado:

Luz trata de animar a Luis, que está enfadado por la situación de la fábrica. Ambos se han sentado y, “Hay algo que tengo que comentarte, Luz” le ha dicho el Merino. Pero ella se ha adelantado, “¿Qué vas a volver a trabajar codo con codo con Cristina?” Luis se ha sorprendido de que ya lo supiera, pero ella le ha tranquilizado “¿De verdad crees que después de todo lo que hemos pasado eso supone algún problema para mí?”.

La doctora le ha asegurado que ellos están bien. Así han empezado a hablar de Cristina y de su idea de montar una línea de perfumes a bajo coste. Luis no está muy convencido con la idea pero Luz le ha recordado que él tiene más suerte que ella, que va a perder a Begoña.

También ha habido tiempo de hablar de Joaquín. Luis está preocupado por él, su proyecto va a requerir una gran inversión. A pesar de las circunstancias que les sobrevuelan, Luz con cariño le asegurado que ella no va a dejar la fábrica y Luis ante su pregunta, ha contestado que él tampoco: “tengo que proteger el legado de nuestro padre”. Así ambos se han dado un bonito y sincero abrazo.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se enfrenta a Cloe, no le gusta el nuevo uniforme que Brossard les obliga a ponerse

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

Capítulo 439 de Sueños de libertad; 18 de noviembre: Cristina y Luis vuelven a trabajar juntos

El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel

El perdón llega a la mansión Korhan: Orhan y Gülgün se reconcilian tras el infierno de la cárcel

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”
Capítulo 439

Andrés sigue sospechando de Gabriel, pero Marta defiende a su primo a capa y espada: “Es de la familia”

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!
Capítulo 439

Cloe le propone a Luz comprar la fórmula de su crema, pero ella lo rechaza, ¡nunca negociará con Brossard!

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella
Capítulo 439

“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Luis le asegura a Luz que no va a dejar la fábrica y ambos se abrazan.

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”
Capítulo 439

Claudia evita el cierre de la casa cuna ofreciéndose a pagar el coste del alquiler: “Todos saldríamos ganando”

Claudia se ha ofrecido a pagar con los ahorros que le dejó su marido el alquiler de un proyecto importante para ella.

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Así ve Álex Villazán a Jaime en Las hijas de la criada: “Tiene muchísima similitud con su madre”

Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Esta noche, en Renacer: un recuerdo del pasado cambiará la relación entre Harun y Bahar

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Cagla consigue entrar al hospital gracias a Harun: un paso enorme desde la muerte de Tolga

Publicidad