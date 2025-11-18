“Cariño, nosotros estamos bien” Luz ya sabía que Luis va a volver a trabajar con Cristina, pero eso no es problema para ella

Luz trata de animar a Luis, que está enfadado por la situación de la fábrica. Ambos se han sentado y, “Hay algo que tengo que comentarte, Luz” le ha dicho el Merino. Pero ella se ha adelantado, “¿Qué vas a volver a trabajar codo con codo con Cristina?” Luis se ha sorprendido de que ya lo supiera, pero ella le ha tranquilizado “¿De verdad crees que después de todo lo que hemos pasado eso supone algún problema para mí?”.

La doctora le ha asegurado que ellos están bien. Así han empezado a hablar de Cristina y de su idea de montar una línea de perfumes a bajo coste. Luis no está muy convencido con la idea pero Luz le ha recordado que él tiene más suerte que ella, que va a perder a Begoña.

También ha habido tiempo de hablar de Joaquín. Luis está preocupado por él, su proyecto va a requerir una gran inversión. A pesar de las circunstancias que les sobrevuelan, Luz con cariño le asegurado que ella no va a dejar la fábrica y Luis ante su pregunta, ha contestado que él tampoco: “tengo que proteger el legado de nuestro padre”. Así ambos se han dado un bonito y sincero abrazo.