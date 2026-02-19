Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

La canción de la cabecera

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española

Con una guitarra española de fondo, la serie tiene un vínculo con España que no tiene ninguna otra ficción turca.

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española

Publicidad

Julián López
Publicado:

Estos primeros capítulos de En tierra lejana nos han dejado con ganas de más para conocer más a fondo la historia de Alya y del clan Albora. La ficción turca ha irrumpido con fuerza en el prime time de Antena 3, con muchos secretos que iremos descubriendo capítulo tras capítulo.

Antes de llegar a la trama, la cabecera de En tierra lejana nos adelanta toda la tensión y la lucha de poder que veremos en el capítulo, pero en este elemento también encontramos unos secretos que hacen aún más ambiciosa a esta ficción.

La melodía, un vínculo de la serie con España

La cabecera de En tierra lejana tiene una melodía que muchos os puede haber sonado familiar. La guitarra española es inconfundible, santo y seña de nuestra rica cultura, pero los acordes melancólicos nos evocan a una época pasada.

Porque lo que suena durante la cabecera de En tierra lejana es una versión de ‘Concierto de Aranjuez’, una composición musical para guitarra compuesta en 1939 por Joaquín Rodrigo, en el que se evoca de manera melancólica el período de la Guerra Civil Española.

La letra, interpretada por Sezen Aksu

La letra de la cabecera es interpretada por Sezen Aksu, la reina del pop turco. Con su dulce voz, interpreta ‘De Mardin’, canción que lleva el nombre de la ciudad turca donde se desarrolla la historia de En tierra lejana.

Se trata de una poderosa reflexión sobre la ciudad de Mardin, situada en el sureste de Turquía, y las historias de sufrimiento y resistencia que alberga. Sezen Aksu utiliza esta canción para dar voz a las mujeres de Mardin, cuyas vidas están marcadas por el dolor y la lucha desde una edad temprana, y todo esto se ve reflejado en la letra:

Ay Mardin, eres la estrella que llora en el monte Nemrut. Donde la sangre de las mujeres se vierte, aún siendo niñas. Donde se intenta esconder el pecado tiñendo con henna los cabellos.

Ay Mardin, soy la voz que rompe tu silencio, yo, que he sido testigo, de la sangre derramada, de los que huyeron para salvar la vida. De aquellos que, al igual que el fuego, dieron su luz a la ceniza, igual que el ave Fénix.

Cihan destroza a Mine con suCihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Cihan destroza a Mine con su verdad: “No puedo darte un futuro”

Antena 3» Series» En tierra lejana

Publicidad

Series

José Pastor, Bosco en Entre Tierras

José Pastor interpreta a Bosco en Entre Tierras: “De primeras parece que no te va a caer bien”

Guillermo Barrientos

Guillermo Barrientos se despide de Luis Merino en Sueños de libertad: "Ha sido precioso estar defendiéndole cada día"

Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española
La canción de la cabecera

Los secretos de la cabecera de En tierra lejana: el vínculo que conecta a la ficción turca con la Guerra Civil española

Doruk, el joven enamoradizo y amigo de todos que ha llenado de humor la Fundación Peran
Natural y simpático

Doruk, el joven enamoradizo y amigo de todos que ha llenado de humor la Fundación Peran

Beatriz
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: ¡Gabriel se encontrará con su mujer, Beatriz!

Gabriel irá a la lectura del testamento de su madre, y se encontrará con una persona a la que hacía mucho que no veía. ¿Qué pasará?

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica
Resumen

Capítulo 501 de Sueños de libertad; 18 de febrero: Tasio le planta cara a Gabriel en la fábrica

El De la Reina se ha cansado de la presión constante del director de la fábrica y ha tenido unas palabras él, pese a jugarse su puesto de trabajo.

Begoña y Andrés

Begoña y Andrés se despiden con un beso: “Nadie me puede arrebatar lo que hemos vivido”

Nieves

¡Cara a cara entre Nieves y Marisol! La mujer de Salazar en shock al enterarse de su mudanza a Toledo

Nieves y Pablo Salazar discuten el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Nieves y Pablo discuten por el nuevo empleo de su hija: “Pareces olvidar lo que era yo cuando nos conocimos”

Publicidad