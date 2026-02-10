Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”

Gabriel ha rechazado contundentemente el perfume que ha formulado Luis. El Merino le ha intentado convencer insistiendo en que la fragancia se tiene que vender como lo que es, un perfume de alta gama.

Pero el director de la fábrica le ha dejado bien claro: “decidir cómo se vende es mi trabajo, el tuyo es crear perfumes baratos”.

La conversación ha ido elevándose más y más de tono. Y, finalmente Luis, resignado, se ha levantado para irse del despacho.

Pero Gabriel no ha tenido suficiente con rechazar la propuesta del perfumista, sino que también le ha recriminado malgastar sus horas de trabajo. “Has dedicado un tiempo precioso a crear un perfume que no nos sirve para nada”, le ha espetado el marido de Begoña.

Luis, muy enfadado, le ha recriminado que no tiene ni idea de qué va el negocio y Gabriel ha cerrado la conversación diciéndole que tan solo “va de ganar dinero”.