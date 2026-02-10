Antena3
Capítulo 495

Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”

El director de Perfumerías de la Reina ha declinado la propuesta de Luis de crear un nuevo perfumen de alta gama... ¡Y han tenido una fuerte discusión!

Gabriel rechaza el perfumen de Luis y le humilla: “Este negocio va de ganar dinero, no de tradiciones”

Gabriel ha rechazado contundentemente el perfume que ha formulado Luis. El Merino le ha intentado convencer insistiendo en que la fragancia se tiene que vender como lo que es, un perfume de alta gama.

Pero el director de la fábrica le ha dejado bien claro: “decidir cómo se vende es mi trabajo, el tuyo es crear perfumes baratos”.

La conversación ha ido elevándose más y más de tono. Y, finalmente Luis, resignado, se ha levantado para irse del despacho.

Pero Gabriel no ha tenido suficiente con rechazar la propuesta del perfumista, sino que también le ha recriminado malgastar sus horas de trabajo. “Has dedicado un tiempo precioso a crear un perfume que no nos sirve para nada”, le ha espetado el marido de Begoña.

Luis, muy enfadado, le ha recriminado que no tiene ni idea de qué va el negocio y Gabriel ha cerrado la conversación diciéndole que tan solo “va de ganar dinero”.

María le ha pedido al director financiero que sea él quien gestione las acciones de Julia en la empresa en su ausencia, y, el patriarca ha dado luz verde a esta gestión.

