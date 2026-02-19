Antena3
Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Una anciana agrede por error a un actor, desatando un conflicto legal mientras Amanda hará todo lo posible por sacar a Daniela de la cárcel.

Esta noche, Amanda luchará por salvar a su hermana en Perdiendo el juicio

Celia Gil
La detención de Daniela ha dejado a todos en shock. Con Jaime muerto y todas las miradas puestas en ella, la investigación avanza y las pruebas empiezan a acumularse. La policía está convencida de que tenía un motivo… pero ¿es suficiente para demostrar su culpabilidad?

Mientras tanto, Amanda lucha por mantener la calma en medio del caos. Decidida a defender a su hermana, tendrá que enfrentarse no solo al proceso judicial, sino también a su propia vida personal, que vuelve a tambalearse cuando el divorcio con César se convierte en una realidad inminente.

¿Aceptará Amanda la propuesta laboral de Gabriel?

En el despacho de Gabriel, las estrategias comienzan a tomar forma, pero nuevas revelaciones podrían cambiarlo todo. Secretos, tensiones y decisiones límite marcarán un capítulo que promete subir aún más la intensidad.

