Digna brinda por su familia en su última cena todos juntos: "¡Somos grandes los Merino!"

Joaquín ha tomado la decisión de emprender su negocio de embalaje en Barcelona, por lo tanto, él, junto a Gema y Teo se marcharán a la ciudad condal.

Aunque Digna, Luis y Luz se quedarán muy tristes sin ellos, todos entienden que para la familia es un paso muy importante, y tras el aborto y operación de Gema, es algo que deben hacer.

Digna, muy emocionada, ha querido recordar a su hijo, su nuera y su nieto, que las puertas de su casa siempre estarán abiertas para ellos. Además, Luis le ha reconocido a su hermano que, tal y como están las cosas en la fábrica, comprende que se quiera ir, ya no es lo mismo que antes.

Con toda la familia reunida, Gema ha agradecido sus años en Toledo, se va con el corazón lleno.

Digna, por su parte, ha querido hacer un brindis para despedirse de toda su familia unida última vez al completo: "Quiero que sepáis que aquí siempre tendréis vuestro hogar".

¡Por los Merino!

Joaquín, Gema y Teo emprenden su nueva vida en Barcelona, y en Toledo les van a echar mucho de menos. ¡Hasta siempre!