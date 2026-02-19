Antena3
José Pastor interpreta a Bosco en Entre Tierras: “De primeras parece que no te va a caer bien”

El actor se incorpora a la segunda temporada de la serie, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, para dar vida a un personaje lleno de capas. Así nos lo cuenta en esta entrevista.

José Pastor, Bosco en Entre Tierras

Ximena Rodero | Celia Gil
El próximo 15 de marzollega a atresplayer la segunda temporada de Entre Tierras. La familia Varela aterriza en esta nueva tanda de capítulos dispuesta a cambiar las reglas del juego. Entre ellos está Bosco, interpretado por José Pastor, un personaje que, según el propio actor, no dejará indiferente a nadie: “De primeras es como muy duro, parece que no te va a caer bien, pero creo que a la gente le va a caer bien”, confiesa.

"Se irá viendo que Bosco tiene más y más capas a lo largo de la serie"

José Pastor

Bosco pertenece a una familia marcada por tensiones internas y conflictos que irán saliendo a la luz a lo largo de la temporada. Aunque su primera impresión pueda resultar distante, el actor asegura que su personaje es mucho más complejo de lo que aparenta: “Una virtud es que es muy sensible y un defecto es su carácter”, explica José Pastor. Esa mezcla será clave para entender sus decisiones y su forma de relacionarse con los demás.

La relación con su padre y su hermano

Si algo define a Bosco es el contexto familiar en el que ha crecido. La relación con su padre y con su hermano no será precisamente fácil, tal y como nos adelanta en esta entrevista: “La relación tanto con su padre como con su hermano no es buena. Eso es algo que se va a ver desde el principio y que se irá viendo que tiene más y más capas”.

Entre risas, el actor resume la situación de su personaje con una frase clara: “Pobre Bosco, no le tratan bien”. La llegada de los Varela marcará un antes y un después en la historia.

José Pastor también nos habla de la situación sentimental de su personaje: “Durante toda su vida no se ha enamorado, pero sí ha tenido historias de amor cortas”, adelanta el actor.

La nueva temporada de Entre Tierras, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer... ¡No te lo puedes perder!

