Doruk, el joven enamoradizo y amigo de todos que ha llenado de humor la Fundación Peran

El amigo de Uras y Seran nos ha regalado grandes momentos a lo largo de la serie y ha aportado toques de humor en las tramas a pesar de los dramas que rodeaban el hospital.

Uno de los personajes que más sonrisas nos ha sacado en Renacer ha sido Doruk. A pesar de ser un personaje secundario, el joven residente nos ha regalado momentos cargados de humor gracias a su particular forma de ser.

Los espectadores lo hemos visto crecer desde el primer episodio y nos hemos reído con él hasta esta recta final, en la que el joven ha despertado el interés de una de las pacientes del hospital.

Su admiración por Bahar

Cuando Bahar entró a trabajar en el hospital, Doruk se quedó totalmente prendado de ella. Él no tenía ni idea de que era la madre de su amigo Uras, por eso compartía con él su interés por ella y sus ganas de enamorarla.

Cuando descubrió quién era Bahar realmente, en Doruk se despertó cierta animadversión por Timur su marido y posteriormente por Evren, quien sabía que tenía sentimientos por la mujer que le gustaba.

Sin embargo, con el paso del tiempo y a pesar de que su admiración por ella seguía intacta, Doruk consiguió ver a Bahar como una buena amiga y al doctor Evren como un maestro en el que inspirarse.

Doruk se lanza y le dedica una canción a Bahar delante de todos sus compañeros

La llegada de Maral

Doruk volvió a experimental algo parecido a lo que le había ocurrido con Bahar cuando Maral llegó al hospital. La residente llegó muy segura de sí misma, pero en quién puso el ojo fue en Uras.

Para Doruk fue una decepción que su amigo cayese en las riendas de Maral y no solo porque ella le gustase, sino porque traicionó a Seren, una de sus mejores amigas desde hacía años.

Maral llega al hospital poniendo ojitos a Uras y dejando a Doruk completamente enamorado

Aunque, al igual que a su entorno, no le haya hecho ninguna gracia el matrimonio de Uras y Maral, Doruk no es rencoroso y sigue viendo en el hijo de Bahar a un amigo. ¡Si es que es imposible llevarse mal con alguien con tan buen sentido del humor!

Beatriz

500 capítulos después: los actores de Sueños de libertad recuerdan la escena que nunca olvidarán

