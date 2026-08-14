Cihan Deniz sufre una terrible caída tras descubrir la habitación del bebé de Mine

El último plan de Sadakat ha terminado teniendo consecuencias devastadoras. Mientras buscaba a Pakize por la mansión, Cihan Deniz ha entrado sin querer en una habitación. Allí ha encontrado a Umut y Pakize preparando el cuarto que Sadakat había mandado decorar para el bebé que espera Mine.

Al comprender que todo aquello estaba relacionado con el hermanito que no quería tener, el pequeño no ha podido contenerse. "¡No quiero un hermanito!", ha gritado antes de salir corriendo.

Las criadas han intentado alcanzarlo, mientras Alya y Nare, alertadas por los gritos, se han dado cuenta de lo que estaba pasando. Pero todo ha ocurrido en cuestión de segundos. Cihan Deniz ha tropezado y ha caído por las escaleras de la mansión Albora, golpeándose en la cabeza. El pequeño ha quedado tendido en el suelo, sangrando, mientras Alya corría desesperada hacia él.

Sin perder un instante, la doctora lo ha cogido entre sus brazos y lo ha llevado inmediatamente al hospital, donde intentará comprobar la gravedad de sus heridas. ¿Qué consecuencias tendrá la caída de Cihan Deniz? ¿Logrará recuperarse del terrible accidente?

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