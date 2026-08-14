Capítulo 626 de Sueños de libertad; 14 de agosto: Mabel y Salva, cada vez más alejados al encontrarse en momentos vitales diferentes

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

Begoña le ha pedido a Gabriel poder asistir junto a su hija a una cena con Digna y Damián para celebrar la actuación de Julia.

El director ha dado su brazo a torcer y le ha permitido acudir, pero con una condición… ¡Andrés no podrá asistir!

Mientras, Beatriz se ha desahogado con Begoña sobre el cambio de planes de su cita. La niñera ha confesado que con quien esta enfadada es con una mujer que intenta separarlos. ¿Descubrirá Begoña que se trata de ella?

Además, Bianca ha conocido a doña Clara y ha aprovechado la charla para proponerle una idea como destinar el dinero de la herencia de su hijo: crear una fundación en su memoria.

Tras conocer la propuesta de doña Clara, Marta ha intentado convencerla de que no es viable, pero la madre de Pelayo no ha dado su brazo a torcer.

En otro orden de cosas, Miguel ha dado un paso inesperado y se ha mostrado dispuesto a retomar su relación con Claudia. ¡Parece que tenemos #Claumi para rato!

Por otro lado, Paula ha consolado a Tasio y ha intentado hacerle entender que lo ocurrido con Antoine Brossard fue un accidente. ¿Podrá Tasio superar el fantasma de Brossard?

Mientras, Valentina y Andrés han vuelto a confiar en su relación y han dado un paso más. La pareja ha vivido una noche romántica y llena de pasión que ambos llevaban tiempo deseando.

Finalmente, diferencias entre Mabel y Salva parecen estar lejos de desaparecer. La joven ha entendido que Salva quiera seguir al frente de la cantina, pero ella tiene otras aspiraciones y el tabernero teme que eso los separe. ¿Podrán superar esta crisis?

¡Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y sé el primero en descubrir todas las respuestas!

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