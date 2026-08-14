¿De qué trata Las hijas de la criada? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Antena 3.

Las hijas de la criada, la serie basada en el Premio Planeta de Sonsoles Ónega llegará en septiembre a Antena 3 y promete enganchar al espectador desde el primer minuto por su potente trama, su reputado elenco y sus impresionantes localizaciones.

Con Las hijas de la criada viajaremos en el tiempo, más concretamente a la Galicia de principios del siglo XX. El nacimiento de dos niñas en el Pazo de Espíritu Santo marcará el punto de partida de una historia llena de amor, venganza, celos, mentiras y secretos.

Clara es la hija de la criada, Renata, y Catalina, la hija de doña Inés, una de las mujeres más respetadas y queridas del pueblo. Lo que nadie sabe es que esas dos criaturas comparten el mismo padre, Gustavo Valdés, quién tuvo un desliz con la criada del que se arrepiente profundamente. O eso es lo aparenta, ya que hará lo posible porque nadie descubra nunca la verdad.

Renata hará todo lo posible porque su hija tenga la vida que merece y por eso tomará una decisión que cambiará por completo el rumbo de las dos familias. La criada guardará un secreto que apagará su luz con el paso del tiempo.

Lucha de poder, amores imposibles y mucha intriga es lo que promete regalarnos Las hijas de la criada, una serie que cuenta con un elenco de lujo encabezado por Alain Hernández, Verónica Sánchez, Carlota Baró, Judith Fernández y Martina Cariddi. ¡No te las pierdas, en septiembre en Antena 3!

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