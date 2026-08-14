“Será nuestro secreto”: Paula decide apoyar a Tasio y guardar silencio sobre la muerte de Antoine Brossard

Paula se quedó en shock tras descubrir que Tasio estaba involucrado en la muerte del francés.

Sin embargo, tras darle muchas vueltas, la joven ha ido a hablar con Tasio. Ahora es cómplice de “ese crimen” y quiere saber los motivos que le llevaron a hacerlo.

Tasio le explica todo lo ocurrido: le quitó las pastillas a Antoine Brossard en un momento lleno de rabia. Fue un arrebato y él estaba bajo los efectos del alcohol.

Con eso no se quiere justificar, pero le explica a la dependienta que lo hizo tras una discusión, pero que se siente muy culpable.

Paula se da cuenta de que Tasio es buena persona, que está arrepentido y decide estar a su lado. Guardará su secreto y le promete que no se lo contará a nadie.

El joven se queda sin palabras y entre lágrimas le dice que la quiere. ¿Este oscuro episodio unirá más a esta pareja que está comenzado su relación?

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