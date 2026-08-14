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Capítulo 626

“Será nuestro secreto”: Paula decide apoyar a Tasio y guardar silencio sobre la muerte de Antoine Brossard

La joven le asegura al De la Reina que no le contará nada a nadie.

“Será nuestro secreto”: Paula decide apoyar a Tasio y guardar silencio sobre la muerte de Antoine Brossard

“Será nuestro secreto”: Paula decide apoyar a Tasio y guardar silencio sobre la muerte de Antoine Brossard

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Paula se quedó en shock tras descubrir que Tasio estaba involucrado en la muerte del francés.

Sin embargo, tras darle muchas vueltas, la joven ha ido a hablar con Tasio. Ahora es cómplice de “ese crimen” y quiere saber los motivos que le llevaron a hacerlo.

Tasio le explica todo lo ocurrido: le quitó las pastillas a Antoine Brossard en un momento lleno de rabia. Fue un arrebato y él estaba bajo los efectos del alcohol.

Con eso no se quiere justificar, pero le explica a la dependienta que lo hizo tras una discusión, pero que se siente muy culpable.

Paula se da cuenta de que Tasio es buena persona, que está arrepentido y decide estar a su lado. Guardará su secreto y le promete que no se lo contará a nadie.

El joven se queda sin palabras y entre lágrimas le dice que la quiere. ¿Este oscuro episodio unirá más a esta pareja que está comenzado su relación?

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Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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