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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar

Tras meses de intentos fallidos, los jóvenes Vicho podrían haber dado con la fórmula para volver a su hogar.

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar

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Borja Tamayo
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Desde el momento en el que los jóvenes Vicho supieron que tenían que mudarse a la ciudad natal de sus padres, firmaron una tregua para lograr hacer boicot a su traslado. Al no conseguirlo, dieron paso a los planes para lograr su retorno a casa. Ahora, cuando ya parecía todo perdido, una noticia podría sacudirlo todo.

Una notificación en el móvil de Mateo ha sido el detonante. Un mensaje que llega a ojos de Blas, cuya reacción lo dice todo: “Esto es muy fuerte”. Estas palabras, repetidas por el propio Mateo al echar un vistazo a su smartphone, evidencian que nos encontramos frente a un momento clave en la vida de los Vicho.

Así pues, Padre no hay más que uno, la serie plantea un nuevo misterio que podría acercar a los niños de la casa a su objetivo final. ¡Todo puede ocurrir a partir de ahora!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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