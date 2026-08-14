Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

La historia de los Korhan llega a su recta final y todavía quedan cuentas pendientes. ¿Conseguirán resolverlas y dejar atrás una vez por todas los problemas que han marcado sus vidas?

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

La recta final de Una nueva vida está cada vez más cerca y los Korhan vuelven a enfrentarse a nuevos peligros. Una traición dentro de la familia puede ponerlo todo patas arriba.

Orhan se enfrenta a Ifakat al descubrir lo que ha ocurrido con Serpil, su sobrina: “No me digas que ha traicionado a nuestra familia”. Mientras tanto, la joven le confiesa a Ferit que desconocía hasta dónde llegaba la obsesión de Karam con los Korhan.

Todo se complica todavía más cuando Abidin busca desesperadamente a Karam. Suna, preocupada por lo que pueda suceder, trata de detener a su marido: “¡Abidin, no vayas!”.

La recta final de Una nueva vida promete dejarnos pegados a la pantalla con giros sorprendentes. ¿Conseguirán los Korhan acabar de una vez por todas con quienes amenazan su felicidad? ¿Podrán Ferit y Seyran dejar atrás todos sus problemas y vivir por fin en paz?

Una nueva vida, el domingo a las 22:00 h, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Series » Una nueva vida » Avances

Publicidad

Series

¿De qué trata Las hijas de la criada? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Atresmedia

¿De qué trata Las hijas de la criada? Esto es todo lo que tienes que saber de la nueva serie de Antena 3

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

Cihan Deniz sufre una terrible caída tras descubrir la habitación del bebé de Mine

Cihan Deniz sufre una terrible caída tras descubrir la habitación del bebé de Mine

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

“Esto es muy fuerte”: La gran revelación que podría devolver a los Vicho a su antiguo hogar

¿Cómo se monta un pódcast de éxito? Los Vicho tienen la respuesta
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

¿Cómo se monta un pódcast de éxito? Los Vicho tienen la respuesta

El curioso fenómeno que sufre Mateo y que todavía no se ha diagnosticado
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 8

El curioso fenómeno que sufre Mateo y que todavía no se ha diagnosticado: “No se le ha puesto nombre”

Mateo se ha encontrado con la persona que más admira en el mundo pódcast: Lluna Alagarda. Momento que ha aprovechado para hablar del fenómeno que padece y que todavía no se ha llegado a diagnosticar.

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia
MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 7

¿Una aplicación de citas para padres divorciados? La revolucionaria idea de Julia

Helena está desesperada por encontrar una nueva idea con la que revolucionar la app Conchy. Para ello, ha puesto a su equipo a trabajar en un brainstorming y, por suerte, Julia parece haber encontrado la clave.

Toño y Ainhoa se plantan con las “etiquetas de las nuevas generaciones”

Toño y Ainhoa se plantan con las “etiquetas de las nuevas generaciones”

Santiago Segura aparece como Javier en Padre no hay más que uno

¡Llega el cameo más esperado! Santiago Segura aparece como Javier en Padre no hay más que uno, la serie

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

"Tienes una hija, pero tardarás en conocerla": la predicción que desconcertará a Inés en Las hijas de la criada

Publicidad