Se acerca el final de Una nueva vida: ¿lograrán los Korhan deshacerse de sus enemigos?

La recta final de Una nueva vida está cada vez más cerca y los Korhan vuelven a enfrentarse a nuevos peligros. Una traición dentro de la familia puede ponerlo todo patas arriba.

Orhan se enfrenta a Ifakat al descubrir lo que ha ocurrido con Serpil, su sobrina: “No me digas que ha traicionado a nuestra familia”. Mientras tanto, la joven le confiesa a Ferit que desconocía hasta dónde llegaba la obsesión de Karam con los Korhan.

Todo se complica todavía más cuando Abidin busca desesperadamente a Karam. Suna, preocupada por lo que pueda suceder, trata de detener a su marido: “¡Abidin, no vayas!”.

La recta final de Una nueva vida promete dejarnos pegados a la pantalla con giros sorprendentes. ¿Conseguirán los Korhan acabar de una vez por todas con quienes amenazan su felicidad? ¿Podrán Ferit y Seyran dejar atrás todos sus problemas y vivir por fin en paz?

Una nueva vida, el domingo a las 22:00 h, en Antena 3. Ya disponible en atresplayer.

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