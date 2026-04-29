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Capítulo 550

"Me violaste": Valentina planta cara a Rodrigo, su exnovio, pero él lo niega por completo

El joven militar se ha colado en la habitación de las chicas y ha tratado de obligarla a marcharse con él.

Valentina planta cara a su exnovio

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Valentina llegó a Toledo huyendo de Rodrigo, su violento exnovio con el que vivió una pesadilla que hoy ha revivido… ¡cuando el joven se ha presentado en su habitación!

Y es que, el militar ha irrumpido en el cuarto de las chicas de la colonia con un objetivo claro, obligarla a que vuelva con él: “¿Cómo has podido dejar de quererme?”, se ha lamentado.

Esta inesperada visita ha dejado en shock a la joven, que se ha armado de valor para dejarle claro que no va a volver nunca con él, recordando la razón por la que tuvo que huir: “Me violaste”.

Sin embargo, Rodrigo ha negado tales acusaciones: “Todo esto es culpa de tu amiga Cloe, que te ha absorbido el seso”, y mientras ha continuado forzando a su exnovia para que se fuera con él: “Te vas a venir conmigo por las buenas o por las malas”.

Valentina ya estaba asumiendo su triste destino cuando, afortunadamente, Claudia ha entrado en la habitación para salvar a su amiga de las violentas garras de su expareja y le ha amenazado con llamar a la autoridad.

Finalmente, Rodrigo ha optado por marcharse, no sin antes dejar claro que luchará lo que haga falta con tal de recuperarla. ¿Está la joven en peligro? ¿Lograrán deshacerse de Rodrigo?

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