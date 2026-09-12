Cuando Cihan Deniz aparece, todo cambia: los momentos del pequeño de En tierra lejana que nos han hecho sonreír

Cihan Deniz ha vivido de todo desde que llegó a Mardin. Ha tenido miedo, ha echado de menos a su madre, ha descubierto una nueva familia y hasta ha encontrado en Cihan a alguien a quien ya considera su padre.

Pero el pequeño también nos ha regalado algunos de los momentos más divertidos y tiernos de En tierra lejana. Sus preguntas, sus ocurrencias y esa forma tan directa de decir lo que piensa han dejado escenas que todavía recordamos con una sonrisa. Recordamos los mejores hasta ahora.

“Yo quiero ser tu hijo”

Aquí Cihan Deniz consiguió emocionar a todos. Después de que Cihan le salvara la vida tras caer al río, el pequeño quiso darle las gracias. Primero le dijo que era el mejor y después sorprendió a su tío con una petición que nadie esperaba. “Yo quiero ser tu hijo”.

Incluso le pidió permiso a Alya para llamarlo papá. Ella aceptó y los tres protagonizaron uno de los momentos más especiales de su historia.

“¿Y si nos damos un abrazo?”

No todo ha sido fácil para él. También ha tenido que enfrentarse a momentos complicados con su padre. Pero el pequeño terminó dando el primer paso para acercarse de nuevo a él. Entró en la habitación, reconoció que seguía triste y recordó que tenían un abrazo pendiente. “¿Y si nos damos uno ahora?”, le preguntó. Cihan no lo dudó. Padre e hijo terminaron abrazados mientras Alya los observaba emocionada.

“No vuelvas a abandonarme”

Y si hay una persona que ocupa un lugar especial en el corazón de Cihan Deniz es Alya. Después de todo lo ocurrido, madre e hijo volvieron a encontrarse en la mansión. El pequeño estaba dormido cuando Alya entró en su habitación.

“He vuelto contigo. Te dije que volvería y aquí estoy”, le dijo mientras lo abrazaba. Cihan Deniz solo le pidió una cosa: “No vuelvas a abandonarme”.

Un momento mucho más emotivo que divertido, pero que explica perfectamente el vínculo entre ambos.

Cihan Deniz, el pequeño que siempre tiene algo que decir

Desde que llegó a Mardin, Cihan Deniz ha ido ganando protagonismo en la historia de los Albora.

Ha pasado de mirar aquella enorme mansión como si fuera un castillo de película a sentirse parte de la familia. Ha encontrado en Cihan a un padre y ha seguido teniendo en Alya su gran refugio.

El pequeño ha conseguido algo que no siempre resulta fácil: sacarle una sonrisa a los espectadores cuando aparece en pantalla.

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