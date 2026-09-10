Begoña, rota por dentro, fuerza una sonrisa al conocer los planes de boda de Andrés y Valentina

Andrés y Valentina no pueden estar más ilusionados ante su inminente boda. La pareja se lo cuenta a su familia y los De la Reina planean organizar una cena para celebrar este gran acontecimiento.

Poco después, Begoña llega por sorpresa a casa de los De la Reina y Andrés y Valentina deciden contárselo también a ella.

Andrés le cuenta a la enfermera la feliz noticia y Begoña… ¡se queda impactada!

“Me alegro mucho por los dos”, le dice la enfermera mientras finge alegría ya que en fondo se siente rota por dentro.

Después, a solas, Valentina agradece que la aconsejase que luchase por Andrés porque gracias a ella ahora son muy felices y están a punto de pasar por el altar.

Begoña se queda muy pensativa. Parece que ahora sí que ha perdido al amor de su vida, pero… ¿para siempre?

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