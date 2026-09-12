Así es la mansión de los Tecer, el impresionante hogar de Serhat y su familia en El secreto

Los Tecer cuentan con una mansión impresionante situada en la ciudad más importante de Turquía, la capital: Estambul. Serhat y su familia cuentan con un gran número de coches de alta gama y personal de servicio para solucionar el más mínimo problema que surja en el hogar.

No es una casa cualquiera, sino una casa con muchas habitaciones, un salón enorme y un jardín inmenso con piscina. En ella viven todos los Tecer, menos Can, que vive alejado de la familia para no dañar su reputación mediática por el supuesto delito que cometió en el pasado.

En concreto, la famosa mansión se encuentra en Kanlica, un histórico y exclusivo barrio del distrito de Beykoz, en la zona asiática de Estambul, Turquía.

Berrak, Serhat, Hayal e Ilkim viven en una de las dos edificaciones que hay dentro del recinto de la mansión. Al otro lado del jardín, se encuentra Cihan, Azra y Sevim.

Los servicios con los que cuentan los Tecer no son los mínimos. La familia dispone de empleado encargados de la jardinería e incluso de la limpieza del hogar.

El entorno de los Tecer es un mundo rodeado de lujos que pronto contrastará con el lugar donde Berrak abandonó a Kader: Antalya, una ciudad obrera muy alejada de la capital.

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