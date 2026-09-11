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En tierra lejana | Avance

Cihan se queda atrapado entre Alya y Boran: “Él es mi hermano y tú eres mi mujer”

En los nuevos capítulos de En tierra lejana, Cihan y Alya tienen una conversación pendiente después de la reaparición de Boran. Él le explica el motivo de su silencio mientras intenta evitar que lo ocurrido termine separándolos.

Cihan se queda atrapado entre Alya y Boran: “Él es mi hermano y tú eres mi mujer”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya ya sabe que Boran está vivo, pero ahora necesita respuestas. Cihan intenta explicarle por qué ha mantenido en secreto la reaparición de su hermano y qué significa todo esto para ellos.

“Él es mi hermano y tú eres mi mujer. No sabía cómo decírtelo”, le confiesa Cihan, tratando de explicarse y consciente de que esto puede poner en peligro su relación con Alya.

Mientras tanto, Şahin se enfrenta a Sadakat en la mansión Albora y, muy enfadado, le cuenta una verdad que ella no está preparada para escuchar: “¡Tu hijo no está muerto!”.

La matriarca lo acusa de estar burlándose de ella: “¡Tu padre te ha enviado a burlarse de mí!”. Cihan intenta evitar una situación más incómoda y le grita a su primo: “¡Ella no lo sabe!”. Pero Sadakat acaba descubriendo la verdad: su hijo Boran no murió.

Este lunes y martes, a las 23:00 h, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Ya disponibles en atresplayer.

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