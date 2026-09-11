Cihan se queda atrapado entre Alya y Boran: “Él es mi hermano y tú eres mi mujer”

Alya ya sabe que Boran está vivo, pero ahora necesita respuestas. Cihan intenta explicarle por qué ha mantenido en secreto la reaparición de su hermano y qué significa todo esto para ellos.

“Él es mi hermano y tú eres mi mujer. No sabía cómo decírtelo”, le confiesa Cihan, tratando de explicarse y consciente de que esto puede poner en peligro su relación con Alya.

Mientras tanto, Şahin se enfrenta a Sadakat en la mansión Albora y, muy enfadado, le cuenta una verdad que ella no está preparada para escuchar: “¡Tu hijo no está muerto!”.

La matriarca lo acusa de estar burlándose de ella: “¡Tu padre te ha enviado a burlarse de mí!”. Cihan intenta evitar una situación más incómoda y le grita a su primo: “¡Ella no lo sabe!”. Pero Sadakat acaba descubriendo la verdad: su hijo Boran no murió.

Este lunes y martes, a las 23:00 h, nuevos capítulos de En tierra lejana en Antena 3. Ya disponibles en atresplayer.

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