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Capítulo 521

Luz suplica a Nieves que le ayude a cumplir la última voluntad de su padre: “No sé si podré vivir con la culpa o me arrepentiré toda la vida”

Tras la negativa de la enfermera, la médico se ha abierto en canal y le ha confesado uno de sus secretos mejor guardados.

Luz suplica a Nieves que le ayude a cumplir la última voluntad de su padre: “No sé si podré vivir con la culpa o me arrepentiré toda la vida”

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María Sicilia Fernández
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Después de que su padre fuese diagnosticado con poliomielitis, Luz quiere cumplir su última voluntad. Al descubrir que Nieves conocía al doctor Giralt, acusado de practicar la eutanasia con un paciente, le ha rogado que le ayude a encontrar la forma de ayudar a su padre.

Nieves no se ha sentido cómoda durante la conversación, e incluso le ha pedido dejar de hablar de este tema, pero la médico no se ha dado por vencido: “Necesito saber si debo hacerlo o si voy a arrepentirme toda la vida”.

Sin embargo, la enfermera no ha dado su brazo a torcer y se ha negado a hacer nada al respecto: “Jamás haría nada que pusiera al doctor en peligro y hablar de esto lo hará”, ha confesado antes de dar por finalizada la conversación.

En ese momento, la médico ha decidido abrirse en canal con la nueva enfermera del dispensario y le ha confesado que estuvo en la cárcel por ejercer sin título, antes de que Damián le costeara el examen de convalidación: “Aprendí todo lo que sé sobre medicina trabajando como criada para el doctor Borrel”.

La historia de Luz ha dejado sin palabras a Nieves. ¿Terminará ayudando a la médico a cumplir la última voluntad de su padre?
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