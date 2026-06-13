Una dupla peculiar
"Es caótica e imprevisible": esta será la primera impresión que Ágata tenga de Lola
A la joven le llamará mucho la atención que, para lo brillante que es en su trabajo la inspectora Castro, su vida y su despacho estén llenos de desorden.
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El próximo 12 de julio, Ágata y Lola llegará a atresplayer. Se trata de un procedimental grabado en Vigo y alrededores que promete engancharnos con sus tramas, sus personajes y la curiosa relación entre sus dos protagonistas.
Lola es una inspectora de policía brillante, capaz de saltarse el reglamento si considera que la situación lo requiere. El impulsiva y caótica, pero a la vez empática y sensata. Sabe leer a la gente y valora su talento.
Cuando Ágata la conozca, se quedará impresionada con lo impulsiva y caótica que la inspectora puede llegar a ser, pero también sentirá curiosidad por su trabajo y su forma de ser. ¡No te pierdas Ágata y Lola, el 12 de julio en atresplayer!
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