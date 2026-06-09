¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida, acusada de acabar con la vida del padre de Luz

Las amenazas de don Agustín se han convertido en realidad.

El párroco se lo dejó claro: no iba a parar hasta meter a Nieves entre rejas.

Don Agustín está convencido de que Nievesayudó al padre de Luz a morir y se presenta en casa de los Salazar acompañado de la Guardia Civil.

Los agentes les comunican que tienen una orden para llevarse a Nieves: ¡es sospechosa del asesinato del Alberto!

“Se ha salido con la suya. Estará contento”, le dice Pablo al párroco de la colonia mientras la Guardia Civil se lleva a Nieves detenida.

El patriarca de los Salazar se queda en casa con sus hijos mientras consuela a Mabel que no puede creerse lo que acaba de suceder. ¿Qué pasará ahora?

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