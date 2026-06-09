Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 578

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida, acusada de acabar con la vida del padre de Luz

Los agentes se llevan a la enfermera ante Pablo, Nieves y Miguel que no pueden hacer nada por evitarlo.

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida por la Guardia Civil, acusada del asesinato del padre de Luz

Publicidad

Las amenazas de don Agustín se han convertido en realidad.

El párroco se lo dejó claro: no iba a parar hasta meter a Nieves entre rejas.

Don Agustín está convencido de que Nievesayudó al padre de Luz a morir y se presenta en casa de los Salazar acompañado de la Guardia Civil.

Los agentes les comunican que tienen una orden para llevarse a Nieves: ¡es sospechosa del asesinato del Alberto!

“Se ha salido con la suya. Estará contento”, le dice Pablo al párroco de la colonia mientras la Guardia Civil se lleva a Nieves detenida.

El patriarca de los Salazar se queda en casa con sus hijos mientras consuela a Mabel que no puede creerse lo que acaba de suceder. ¿Qué pasará ahora?

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina

“Esto es el comienzo de algo muy grande”: Antoine Brossard acepta la propuesta de Damián y desata la alegría entre los De la Reina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel utiliza a Valentina para vengarse de Andrés

Capítulo 578 de Sueños de libertad; 9 de junio: Begoña vence a Gabriel mientras los Salazar se enfrentan a su peor momento

Capítulo 578 de Sueños de libertad; 9 de junio: Begoña vence a Gabriel mientras los Salazar se enfrentan a su peor momento

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida por la Guardia Civil, acusada del asesinato del padre de Luz
Capítulo 578

¡Don Agustín se sale con la suya!: Nieves es detenida, acusada de acabar con la vida del padre de Luz

Beatriz entrega a Gabriel su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella: “No quiero tu dinero, te quiero a ti”
Capítulo 578

Beatriz entrega a Gabriel su certificado de matrimonio para demostrarle que puede confiar en ella: “No quiero tu dinero, te quiero a ti”

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”
Capítulo 578

El chantaje de Begoña obliga a Gabriel a renunciar a su nuevo puesto en París: “Me quedo en Toledo”

La enfermera consigue frenar su traslado a la capital francesa.

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”
Capítulo 578

Fina, emocionada, cuenta a Marta que ha conseguido trabajo: “Al menos es de fotógrafa”

La joven le cuenta a su amada el motivo de su alegría.

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

Cihan pierde la paciencia y obliga a Alya a meterse en su cama

Ágata y Lola se estrenará el atresplayer el próximo 12 de julio

Ágata y Lola, la nueva serie de Antena 3, se estrenará en atresplayer el próximo 12 de julio

Una nueva vida

Seyran desafía a Ifakat con el respaldo de Halis: "Ahora mando yo"

Publicidad