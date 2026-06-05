Capítulo 576 de Sueños de libertad; 5 de junio: Tasio comunica la inesperada muerte de Gorito en la cárcel

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Manuela ha ido a visitar a Paula a la pensión. La joven estáenferma de gripe y la tía de Claudia le ha pedido que no vaya al trabajo, pero ella tiene miedo de que la despidan.

Miguel no puede perdonar a su madre: no entiende que ayudase al padre de Luz a morir y toma una drástica decisión: la despide del dispensario.

Por otro lado, Beatriz ha hecho frente a Gabriel: no puede sacarla de su vida. Sigue teniendo un contrato de matrimonio que le compromete, pero él lo rechaza: le dará todo el dinero y ella desaparecerá de su vida.

Tasio le ha contado a Tasio y Cloe que Gorito ha aparecido muerto en la cárcel. Parece que se ha suicidado. Lo que no sabe Tasio es que precisamente Félix Cifuentes, es el que está detrás de esa muerte...

Claudiase ha enfrentado a los operarios dando la cara por Salva y Nieves y don Agutín han protagonizado un duro enfrentamiento.

Además, Andrés y Tasio han tenido una idea para salvar la fábrica: vender sus acciones a Brossard a cambio de las instalaciones de Toledo. Tendrán que cambiar el nombre, pero pondrán seguir adelante con la perfumera.

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